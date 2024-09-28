Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Как из полиэтиленовой пленки сделать хижину для защиты от непогоды летом и лютого мороза зимой

Как из полиэтиленовой пленки сделать хижину для защиты от непогоды летом и лютого мороза зимой

Если непогода летом или лютый мороз зимой застали вас в незнакомом лесу и неизвестно на каком расстоянии находится ближайшее жилище человека, то не стоит отчаиваться, особенно при наличии в вашем багаже рулона полиэтиленовой пленки, которой обычно обвязывают составные грузы на поддонах.

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Комментарии
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Наталья Назарова
вот как раз, если с собой полиэтилена нет, можно собрать его в лесу, использовать для такой цели, а потом собрать и увезти, чтобы выкинуть.
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10 час.
НН
Наталья Назарова
Хорошо, что медведи зимой спят...
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10 час.
Людмила Заколодежная
В незнакомый лес на не известно каком расстоянии случайно взять с собой рулон полиэтиленовой пленки. Ну этот рулон в походе ну просто необходим, он завалялся среди мангала, топора, чугунной сковородки.
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2 час.

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