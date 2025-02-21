Минобороны РФ в 2025 году получит несколько учебно-тренировочных самолетов УТС-800

Модель отличается высокой маневренностью при низких эксплуатационных затратах Министерство обороны России получит в 2025 году еще несколько учебно-тренировочных самолетов УТС-800, рассказал РИА Новости на международной выставке вооружений IDEX 2025 официальный представитель Уральского завода гражданской авиации (УЗГА, разработчик и производитель самолета).