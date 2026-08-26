Владимир Абрамчук

Александр Симаков

Ни с кем из высокопоставленных лиц России директор ЦРУ не встречался. А судя по тому, что вслед за самолетом Рэтклиффа в США вылетел борт спецотряда «Россия», речь идет об обмене &quot;пленными&quot;. Вашингтон в мае 2025 года передал России список американских граждан из девяти человек, которых они хотели бы выменять на кого либо из российских граждан. Американцы любят использовать обмен пленными в качестве е пиар-акции перед выборами. Рейган провел мощную пиар-акцию перед выборами в 1980 году, пообещав освободить заложников американского посольства в Иране, Обама в 2014 году освободил сержанта Бергдала в обмен на пятерых высокопоставленных лидеров Талибана В 2024 году Байден и его администрация пытались использовать этот &quot;трюк&quot;, когда из российских тюрем были освобождены американские граждане Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также обладатель вида на жительство в США Владимир Кара-Мурза. В 2018 году тот же Трамп перед промежуточными выборами с большой помпой преподнёс освобождение трех американцев из Северной Кореи как &quot;великолепную сделку&quot;. Вот и сейчас Трамп попытается сыграть на чувствах американцев перед промежуточными выборами, &quot;вызволив&quot; из российских тюрем Стивена Хаббарда, .Гордона Блэка, .Джозефа Татера, Майкла Трэвиса Лика или кого-то ещё. Других козырей перед промежуточными выборами у Трампа нет.