В Майкопском районе в 2024 году отремонтировали 4 участка автомобильных дорог регионального значения

В Адыгее с большой ответственностью подходят к вопросам развития дорожной инфраструктуры. Так, в республике, в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», ежегодно приводят к федеральным нормативам региональные и муниципальные автомобильные дороги.