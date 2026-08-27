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NewsOne

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Кулеба допустил возможность снижения мобилизационного возраста на Украине

Бывший глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не исключил, что в стране могут снизить призывной возраст.

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