Требования Запада к Армении по визам для россиян

Hraparak: Запад потребовал у Армении ввести визовый режим с РоссиейФото: Александр Патрин / ТАСС Запад потребовал у Армении ввести визовый режим с Россией, утверждают источники Hraparak.
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Обнул паспортов армянам, кто не проживал в РСФСР..
Пашинян не пойдёт на визовый режим с РФ, тогда ВСЕ армяне , ошивающиеся в России - домой, и прощай все льготы от России, хотя за все выкрутасы хитрожопого ары, давно пора поставлять энергоресурсы по мировым ценам.