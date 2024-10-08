Харрис заявила, что не станет встречаться с Путиным по конфликту на Украине

TASS/AP/Paul Sancya Кандидат в президенты и действующий вице-президент США Камала Харрис в интервью CBS News заявила, что не станет встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы разрешить конфликт на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии