Захарова поинтересовалась, зачем посол Франции собрался приехать в Россию

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя выступление президента Франции Эммануэля Макрона и его заявление о том, что РФ стала «угрозой» для Франции, задалась вопросом о целях визита французского посла в нашу страну.
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