Страховые пенсии в России с 2025 года будут индексироваться дважды в год

С началом 2025 года будет введена новая система индексации страховых пенсий по старости. Как сообщила агентству "РИА Новости" Светлана Бессараб, член комитета Госдумы по труду и социальной защите, планируется проводить индексацию два раза в год.
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