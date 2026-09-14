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Пятый канал

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Эрдоган заявил о закрытии «тетради переворотов» в истории Турции

Эрдоган заявил о закрытии «тетради переворотов» в истории Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна больше не вернется к периоду военных переворотов.

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