Эрдоган заявил о закрытии «тетради переворотов» в истории Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна больше не вернется к периоду военных переворотов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Как перестать боя...
- Британия направит...
- Билет в рабство: ...
а не погорячился ли султан?? еще не вечер....