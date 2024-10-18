Грушко: заявления Польши о возможности перехвата российских ракет опрометчивы

Заместитель министра иностранных Российской Федерации Александр Грушко назвал заявления властей Польши о возможности перехвата системой противовоздушной обороны (ПРО) производства Соединенных Штатов Америки российских ракет опрометчивыми.
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