Хуситы заявили об ответственности за атаку на Эр-Рияд и объекты Saudi Aramco

Йеменское движение «Ансар Аллах» взяло на себя ответственность за две военные операции против целей на территории Саудовской Аравии.
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