Очень популярное заблуждение

Обратно в СССР. Вспоминая наше советское прошлоеПолитикаОчень популярное заблуждение История не может быть служанкой политики, если мы не хотим повторить однажды допущенные роковые ошибки.Вернуться к статье64НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий DedКаков ахтор такова и статья .Anatoly KiselevСогласен с автором что люди обвиняющие коммунистов в заложении скрытой мины при создании УССР и БССР не правы. Это несостоятельная попытка оправдать развал СССР, который осуществлён конкретными людьми и всем известными.Николай СмирновВ СССР между республиками не было государственных границ, а были только административные, совпадавшие с границами областей. Поэтому области без проблем меняли свою административную подчинённость. Расчленение СССР началось с болтовни предателя Горбачёва о роспуска СССР для составления нового союзного договора. В итоге начался так называемый "парад суверенитетов", первой, нарушив закон, без референдума, Горбачёв выпустил Прибалтику, которая сразу же стала нацистской, влезла в НАТО и стала плацдармом для нападения на Россию.Скиф ТуранНАСТОЯЩИЕ ЦИТАТЫ НАСТОЯЩЕГО ЛЕНИНА!______________"Добавить: расстрел за неразрешенное возвращение из-за границы. Надо расширить применение расстрела ко всем видам деятельности меньшевиков, социал-революционеров т.п.". (Ленин, т. 45 стр. 189.) -"... повесить там 100-1000 их чиновников и богачей ..." (Ленин, РЦХИДНИ Ф.2.,Оп.2.,Д.447) -"... Перевешав кулаков, попов, помещиков. Премия 100 000 рублей за повешенного". (Ленин, РЦХИДНИ Ф.2.,Оп.2.,Д.380) -"... Чем большее число... удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше" (Ленин, Известия ЦК КПСС. 1990, №4., с. 193.) -"... (непременно повесить, дабы народ видел) не меньше 100 заведомых кулаков, богатеев, кровопийц..." (Ленин, РХЧИДНИ Ф.2.,Оп.2.,Д.6898) -"... Тайно подготовить террор: необходимо и срочно..." (Ленин, РЦХИДНИ Ф.2.,Оп.2.,Д.492) -"... провести беспощадный массовый террор... сомнительных запереть в концентрационный лагерь..." (Ленин В.И. ПСС. Т.50.,с.144) Это август 1918 года - одно из первых упоминаний о концентрационных лагерях в советское время. Большевицкой власти ещё тогда не было! -"... отправляйте... неблагонадёжных в концентрационные лагеря..." (Ленин, РЦХИДНИ Ф.2.,Оп.2.,Д.9852)Александр ПоповЭту байду я читал ещё в конце 80-х. Потом были опровержения. цитаты были озвучены полностью, и смысл их был уже совсем другой. Вообще, цитат можно надёргать у кого угодно. в качестве примера - "не мир я вам принём. но меч". чья фраза?Скиф ТуранА я эти цитаты конспектировал из первоисточников, когда получал высшее партийное образование. Именно эти цитаты, служили руководством к действию, по уничтожению славянского большинства еврейским меньшинством. Так что в их подлинности я убеждён. А, вы, можете взять ППС и проверить их подлинность.Комментировать
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