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Район Коптево

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Пятый беспилотный трамвай вышел на испытания на маршрутах Москвы

В Москве начал испытания пятый беспилотный трамвай «Львенок-Москва». На Краснопресненской трамвайной сети он движется без водителя по маршруту № 10, а на других маршрутах под управлением водителя изучает местность и собирает данные.

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