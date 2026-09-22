Пятый беспилотный трамвай вышел на испытания на маршрутах Москвы

В Москве начал испытания пятый беспилотный трамвай «Львенок-Москва». На Краснопресненской трамвайной сети он движется без водителя по маршруту № 10, а на других маршрутах под управлением водителя изучает местность и собирает данные.
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