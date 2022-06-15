Німецька зброя (архівне фото) Німеччина та постачання озброєнь в Україну: слова та справи Опозиція критикує Олафа Шольца за зволікання у цьому питанні, але він знайшов зручні відмовки 11 червня канцлер ФРН Олаф Шольц дав інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF, в якому зокрема повідомив: «Минулого тижня Бундестаг підтримав у першому читанні проект постанови про виявлення наміру […] Сообщение Німеччина та постачання озброєнь в Україну: слова та справи появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.