Как правильно использовать веранду

Если в вашем доме есть веранда, вы настоящий счастливчик, ведь ее можно обустроить как-угодно. Обеденная зона, место для отдыха, детская игровая комната – и это далеко не весь список того, что можно сделать на террасе.
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