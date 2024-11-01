Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в октябре поднялся до 50,6 с 49,5

Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ от S&P Global в октябре поднялся до 50,6 пункта с 49,5. Условия в производственном секторе России в прошлом месяце немного улучшились после небольшого спада в сентябре.
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