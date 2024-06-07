Артиллеристы поразили замаскированный минометный расчет ВСУ севернее Работино

Скриншот видео Артиллерийский расчет 152-мм гаубицы Д-20 42-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр" поразил минометный расчет боевиков ВСУ, укрывшийся в лесополосе севернее населенного пункта Работино в Запорожской области.
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