Энергетики вернули свет в половину домов Свердловской области

К исходу 5 октября специалисты «Россетти Урал» восстановили подачу электричества более чем в половину домов Свердловской области, обесточенных из-за снегопада, а к ликвидации последствий привлечены 180 человек и 80 единиц спецтехники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВА На Украине забили...
- ХЛ "Мне скучно": Мак...
- Если это не сенса...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым