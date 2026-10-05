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Царьград

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Энергетики вернули свет в половину домов Свердловской области

Энергетики вернули свет в половину домов Свердловской области

К исходу 5 октября специалисты «Россетти Урал» восстановили подачу электричества более чем в половину домов Свердловской области, обесточенных из-за снегопада, а к ликвидации последствий привлечены 180 человек и 80 единиц спецтехники.

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