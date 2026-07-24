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Царьград

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ВС США зафиксировали три заправщика у границы Ирана

ВС США зафиксировали три заправщика у границы Ирана

Три транспортных самолета-заправщика США были замечены над Персидским заливом, один из них — у границы с Ираном.

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Комментарии
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Maxim
Вербу им выдали, сшибайте..
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