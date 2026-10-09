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Царьград

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Позднякова прогнозирует теплые выходные и дожди на следующей неделе

Позднякова прогнозирует теплые выходные и дожди на следующей неделе

В выходные температура в Москве поднимется на 2-3 градуса выше нормы и составит +10…+15. Ожидается ветер, однако осадков не будет.

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