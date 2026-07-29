В России высказались о введении выплат за долгий брак

В Госдуме не обсуждаются всерьез инициативы о введении выплат за долгий брак, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.
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