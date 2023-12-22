Марочко: ВСУ устроили позиции для обстрела Кременной в сельских домах и подвалах

Военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил РИА Новости, что украинские военные оборудовали позиции для обстрела города Кременная в ЛНР среди частных сельских домов и в подвалах поселка Заречное Донецкой народной республики (ДНР).