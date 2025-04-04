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ЮФЛ. 2-я неделя. «Мичиган» сыграет с «Бирмингемом», «Вашингтон» против «Мемфиса» и другие матчи

ЮФЛ (United Football League) Сезон-2025 2-я неделя 5 апреля Мичиган – Бирмингем – 3.00   6 апреля Вашингтон – Мемфис – 3.

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