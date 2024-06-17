Валерию Меладзе вынесли приговор и его больше никто не увидит

Певец Валерия Меладзе прилетел в Москву ради больших денег, которых он больше не увидит. Артист вернулся в Россию не ради восстановления своей карьеры, а из-за семейных обстоятельств и выступления на корпоративе по слухам за 12 миллионов рублей.