Валерию Меладзе вынесли приговор и его больше никто не увидит

Певец Валерия Меладзе прилетел в Москву ради больших денег, которых он больше не увидит. Артист вернулся в Россию не ради восстановления своей карьеры, а из-за семейных обстоятельств и выступления на корпоративе по слухам за 12 миллионов рублей.
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