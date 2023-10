Роджер Уотерс выпустил свою версию «The Dark Side of the Moon»

Релиз альбома «The Dark Side of the Moon Redux» Роджера Уотерса состоялся 6 октября 2023 года. InterMedia напоминает, что это его собственная версия культового альбома Pink Floyd «The Dark Side of the Moon», сделанная без участия коллег по группе Дэвида Гилмора и Ника Мейсона.