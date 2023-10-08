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Роджер Уотерс выпустил свою версию «The Dark Side of the Moon»

Роджер Уотерс выпустил свою версию «The Dark Side of the Moon»

Релиз альбома «The Dark Side of the Moon Redux» Роджера Уотерса состоялся 6 октября 2023 года. InterMedia напоминает, что это его собственная версия культового альбома Pink Floyd «The Dark Side of the Moon», сделанная без участия коллег по группе Дэвида Гилмора и Ника Мейсона.

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