О том, как грамотно поддерживать волосы в межсезонье, Metro рассказала д. м. н., профессор, врач-дерматолог, врач-трихолог, член Европейской Академии дерматовенерологии и Европейского общества исследования волос Юлия Галлямова.
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