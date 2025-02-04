Названо самое любимое вино в России

В России наблюдается повышенный спрос на легкие белые, легкие красные и игристые вина. Об этом сообщил исполнительный директор Ассоциации «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» Петр Ефремов.
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