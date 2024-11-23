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Аргументы и Факты

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The Grayzone: Британия разработала план по эскалации конфликта на Украине

В Сеть утекли секретные документы Великобритании, свидетельствующие о том, что именно эта страна была главной стороной, наиболее заинтересованной в эскалации конфликта на Украине, чему, собственно, всячески способствовала.

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