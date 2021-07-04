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Вратарь Чехии Вацлик об 1:2 с Данией: «Поедем домой с высоко поднятой головой»

Вратарь сборной Чехии Томаш Вацлик дал комментарий после матча 1/4 финала Евро-2020 с Данией (1:2). «Мы проиграли и должны покинуть турнир, но я должен сказать, что горжусь командой.

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