Киберэксперт Борощук: 80% дронов, применяющихся на передовой, - самодельные

Для того, чтобы победить в войне дронов, нужно возродить советские кружки радиолюбителей и авиамоделистов, считает исследователь в области кибербезопасности, руководитель агентства BeholderIsHere Consulting Дмитрий Борощук.
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