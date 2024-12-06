Виновные должны получить пожизненный срок: В Госдуме ответили на химататку ВСУ на Курскую область

Химическая атака Вооруженных Сил Украины на Курскую область - акт изуверства и бесчеловечности. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
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