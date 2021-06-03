В рамках проведения военно-техническом форума «Армия-2021» в Забайкалье будут продемонстрированы современные средства беспилотной авиации ВВО

Всего на тематических площадках военно-технического форума будет представлено свыше 100 образцов вооружения, включая авиационную технику и образцы не так давно поступившие в воинские части ВВО, дислоцированные в Забайкальском крае.
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