Юморист Максим Галкин* сейчас выступает со своими мероприятиями только за рубежом. Однако супругу Аллы Пугачевой уже запрещен въезд в некоторые страны.
Галкин* сделал громкое заявление в адрес РФ после запрета на въезд на Бали
Комментарии
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Владимир Байден
А что еще эта гнида хотела? Что бы его в жопу везде целовали? Сам урод пакостит везде где только может странеикоторая этому гандону дала все, а мы должны это молча терпеть? Пусть у этой твари земля горит под ногами по всему миру.
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14 час.
В
Воробей
Что-то сомнительно, чтобы кто-то стал писать куда-то такие письма. И тем более смешно, что Бали удовлетворяла такую просьбу. Брешет, сволочь!
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14 час.
валерий костров
И такие гниды продажные , не так давно еще, выступали в России, на различных сценах в разных городах и весях, зарабатывали миллионы долларов и их, везде привечали, И только начало ВСО, открыло ихние, подлые душонки иуд.
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13 час.
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