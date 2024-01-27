Галкин* сделал громкое заявление в адрес РФ после запрета на въезд на Бали

Владимир Байден

А что еще эта гнида хотела? Что бы его в жопу везде целовали? Сам урод пакостит везде где только может странеикоторая этому гандону дала все, а мы должны это молча терпеть? Пусть у этой твари земля горит под ногами по всему миру.