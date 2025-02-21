В районе Петропавловской улицы Симферополя появится новая платная парковка.Пока что точных сроков нет, но над этим вопросом работают, рассказал РИА Новости Крым начальник управления дорожного хозяйства департамента городского хозяйства горадминистрации Анатолий Тараненко.
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