Травмпункт, школа и манеж:градостроительные вопросы обсудили в Думе Иркутска

21 февраля в Думе Иркутска комиссия обсудила вопросы градостроительства. Депутат по избирательному округу №33 Ростислав Белых инициировал обсуждение строительства травмпункта при горбольнице №3 на Академической.
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