«Лучшее, что может случиться с Fallout»: вышел первый за четыре года трейлер рем...

«Лучшее, что может случиться с Fallout»: вышел первый за четыре года трейлер ремейка Fallout 2 на движке четвёртой частиАвторы масштабного любительского проекта Project Arroyo, воссоздающего Fallout 2 на движке Fallout 4, опубликовали трейлер с демонстрацией локаций и сражений.