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Орловцы увидели в небе очередное пророчество

Орловцы увидели в небе очередное пророчество

Чего не истребить в российской ментальности — так это веру в приметы и суеверия. Не смогли побороть этот генетический дохристианский код ни религия, ни коммунистическая идеология, ни развитие науки, ни прорывы в психологии.

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