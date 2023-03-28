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СБ ООН не принял предложенную Россией резолюцию по международному расследованию взрывов на «Северных потоках»

СБ ООН не принял предложенную Россией резолюцию по международному расследованию взрывов на «Северных потоках»

Международного расследования диверсий на "Северных потоках" не будет, СБ ООН не принял предложенную Россией и Китаем резолюцию, хотя против нее не проголосовал никто.

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