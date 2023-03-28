СБ ООН не принял предложенную Россией резолюцию по международному расследованию взрывов на «Северных потоках»

Международного расследования диверсий на "Северных потоках" не будет, СБ ООН не принял предложенную Россией и Китаем резолюцию, хотя против нее не проголосовал никто.
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