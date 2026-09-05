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The Eurasia Daily news agency

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Energy market for a week: Diesel spoils everything for the West

Energy market for a week: Diesel spoils everything for the West

The West got into a diesel clinch. The Iranian crisis and the suspension of exports from Russia is trying to compensate American refineries operating at full capacity.

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