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Путин после парада на Красной площади пообщался с военными КНДР

Путин после парада на Красной площади пообщался с военными КНДР

Президент России Владимир Путин после парада в честь посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, который прошел на Красной площади, пообщался с военными из Корейской Народной Демократической Республики (КНДР).

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