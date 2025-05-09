Путин после парада на Красной площади пообщался с военными КНДР

Президент России Владимир Путин после парада в честь посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, который прошел на Красной площади, пообщался с военными из Корейской Народной Демократической Республики (КНДР).
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