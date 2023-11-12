Итоговый турнир ATP. Групповой этап. Джокович сыграет с Руне, Синнер – с Циципасом

В полуфинал выйдут игроки, который займут два первых места в группах. ATP Finals Турин, Италия 12 – 19 ноября 2023 Итоговый турнир ATP Призовой фонд – 15 000 000 долларов Крытые корты, хард Групповой этап Красная группа Теннисист КА ДМ АР АЗ Матчи Сеты Геймы Карлос Алькарас Даниил Медведев Андрей Рублев Александр Зверев Зеленая группа Теннисист НД ЯС СЦ ХР Матчи Сеты Геймы Новак Джокович Янник Синнер Стефанос Циципас Хольгер Руне Первый тур Янник Синнер (Италия) Стефанос Циципас (Греция) Дата проведения 12 ноября, 16.
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