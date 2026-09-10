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Семшов оценил вероятность возвращения Головина в РПЛ

Семшов оценил вероятность возвращения Головина в РПЛ

Бывший полузащитник московского «Динамо» и «Зенита» Игорь Семшов прокомментировал слухи о возможном возвращении полузащитника «Монако» Александра Головина в РПЛ.

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