SpaceX намерена запускать до 44 кораблей Starship в год с космодрома во Флориде Аэро...

SpaceX намерена запускать до 44 кораблей Starship в год с космодрома во ФлоридеАэрокосмическая компания SpaceX планирует построить на территории Космического центра имени Кеннеди во Флориде стартовый комплекс, который позволит ежегодно осуществлять до 44 пусков кораблей Starship.