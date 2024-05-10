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SpaceX намерена запускать до 44 кораблей Starship в год с космодрома во Флориде Аэро...

SpaceX намерена запускать до 44 кораблей Starship в год с космодрома во Флориде Аэро...

SpaceX намерена запускать до 44 кораблей Starship в год с космодрома во ФлоридеАэрокосмическая компания SpaceX планирует построить на территории Космического центра имени Кеннеди во Флориде стартовый комплекс, который позволит ежегодно осуществлять до 44 пусков кораблей Starship.

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