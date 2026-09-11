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Газета.ру

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Полина Давыдова: переход на электронные документы поможет бизнесу снизить издержки

Полина Давыдова: переход на электронные документы поможет бизнесу снизить издержки

Для бизнеса переход на электронные документы, вступивший в силу в России с 1 сентября 2026 года, поможет снизить издержки, отказаться от бумажного документооборота и ускорить логистические процессы, заявила директор ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Полина Давыдова.

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