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Царьград

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Во Владимире обновили двор по проекту «Благодвор» при поддержке Авдеева

Во Владимире обновили двор по проекту «Благодвор» при поддержке Авдеева

Во Владимире завершились работы по комплексному благоустройству одной из придомовых территорий. Мероприятия проводились в рамках регионального проекта «Благодвор», который реализуется при содействии губернатора Александра Авдеева.

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