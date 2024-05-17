Военный эксперт рассказал, сколько солдат и офицеров Украина приберегла для обороны Киева Ольга ВайленкоПолковник Матвийчук утверждает: у ВСУ есть резервы в живой силе, но не в вооружении, передают журналисты сайта pronedra.