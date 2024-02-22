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Россия ещё никогда не была так богата - спасибо стратегическому партнёру США

Россия ещё никогда не была так богата - спасибо стратегическому партнёру США

Россия вступает в третий год специальной военной операции на Украине «с беспрецедентным количеством денег в государственной казне», чему способствуют рекордные $37 млрд от продаж сырой нефти в Индию в прошлом году, — констатирует американская CNN▪️ Нью-Дели — стратегический партнер США — стал посредником в закупках западными потребителями российской нефти▪️ Более 10 млрд долларов составила стоимость нефтепродуктов, переработанных в Индии из российской нефти и экспортированных затем в США и страны-союзники, поддерживающие антироссийские санкции.

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