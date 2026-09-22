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Контрафронт

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Япония: четыре человека погибли и шесть человек пропали без вести в Йокосуке и Миуре, префектура...

Япония: четыре человека погибли и шесть человек пропали без вести в Йокосуке и Миуре, префектура Канагава, а также в Содегауре, Камогаве и Санму, префектура Тиба, из-за оползней, вызванных тайфуном Дуджуан.

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