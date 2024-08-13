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Фармацевт Джонс: лосось и яйца на завтрак помогают бороться с тревожностью

Фармацевт Джонс: лосось и яйца на завтрак помогают бороться с тревожностью

Фармацевт Киран Джонс рассказал о пользе употребления яиц и лосося. Об этом сообщает Mirror. Специалист отмечает, что лосось содержит в себе важные питательные вещества для здоровья мозга и помогает регулировать выработку дофамина и серотонина, которые способствуют чувству спокойствия.

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