Фармацевт Джонс: лосось и яйца на завтрак помогают бороться с тревожностью

Фармацевт Киран Джонс рассказал о пользе употребления яиц и лосося. Об этом сообщает Mirror. Специалист отмечает, что лосось содержит в себе важные питательные вещества для здоровья мозга и помогает регулировать выработку дофамина и серотонина, которые способствуют чувству спокойствия.